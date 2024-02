Le cas Quincy Promes tend les relations entre les Pays-Bas et la Russie

Quincy Promes ne va pas revenir aux Pays-Bas de sitôt. Condamné la semaine dernière à une peine de six ans de prison pour trafic de cocaïne, le joueur du Spartak Moscou est recherché dans son pays. Le ministère public néerlandais a émis un mandat d’arrêt contre l’ancien international (50 sélections, 7 buts), qui se trouve en Russie. Et il compte bien y rester d’après les déclarations faites par son club, dont il est l’un des leaders techniques. «Quincy veut nous montrer à tous que le football russe et le Spartak ont ​​besoin de lui. Il a deux options : abandonner et pleurer, ou nous montrer qu’il fera tout pour rester au Spartak le plus longtemps possible », a déclaré son entraîneur, Boris Ignatiev.

L’ailier de 32 ans est en grande forme durant la préparation d’avant-saison. Il vient d’inscrire cinq buts sur les deux derniers matchs amicaux. « Promes est le meilleur du Spartak et nous devrions lui faire signer un nouveau contrat. Plus c’est long, mieux c’est. Il est en très bonne forme et il a beaucoup d’envie. Cette condamnation ne l’a pas affecté », affirme de son côté l’ancien joueur Valery Gladilin, devenu député au parlement russe. Les Pays-Bas voudraient le faire extrader afin qu’il purge sa peine mais le contexte géopolitique du moment complique les choses. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, les relations entre la Russie et l’Union Européenne sont au point mort et bloquent la situation.