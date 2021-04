AS Monaco : la métamorphose inattendue de Stevan Jovetic

La suite après cette publicité

Un joli coup. A l'été 2017, l'AS Monaco réussissait à enrôler Stevan Jovetic, au nez et à la barbe de l'Olympique de Marseille. Expérimenté, talentueux et réputé pour ses qualités de buteur, l'ancien joueur de Manchester City et de l'Inter Milan, âgé de 27 ans à l'époque, devait apporter un vrai plus au club de la Principauté. Malheureusement pour lui, il a enchaîné les blessures plus ou moins sérieuses après son arrivée (mollet, claquage tendineux, genou) et il a manqué de nombreux matches, ne réalisant jamais une saison complète. En avril 2019, l'ASM avait d'ailleurs annoncé sa fin de saison suite à une rupture du ligament croisé antérieur du genou.

De nouveau sur le flanc, le Monténégrin, que beaucoup imaginaient perdu, a de nouveau dû faire des efforts pour se soigner et revenir. En janvier 2020, quelques semaines après son retour, il avait évoqué ses blessures à répétition. «De la malchance ? Je n'aime pas ça, c'est fort. La première fois, c'était avec Nice. Ensuite, la deuxième, face à Reims (il s'est blessé gravement après déjà avoir été blessé). C'était dur. (...) Je m'étais blessé deux fois en deux mois ...C'est derrière moi, j ai oublié ça je me sens très bien. (...) Ce n'est pas facile à vivre, mais avec le travail, beaucoup de travail, on s'en sort. J'ai travaillé 8 heures par jour, j'ai fait beaucoup de travail mental. C'est le plus important.»

Jovetic revient de très loin

Ce qui semble payer cette saison. Hormis des problèmes dorsaux cet été, le natif de Podgorica n'a pas eu de gros pépins jusqu'à présent. Ce qui lui a permis d'enchaîner les rencontres sous le maillot de Monaco. Au total, Jovetic a disputé 27 rencontres toutes compétitions confondues. Deux en Coupe de France et vingt-cinq en Ligue 1 Uber Eats. Muet lors de la première partie de saison, le footballeur de 31 ans est décisif en 2021 avec 5 buts inscrits. A cela, il faut aussi ajouter 7 buts lors de ses 9 dernières capes avec le Monténégro. Il en a d'ailleurs marqué trois lors de cette trêve de mars. Un retour en force qui intervient au meilleur moment pour Monaco, quatrième de L1 et toujours en course pour le titre.

Interrogé à son sujet en conférence de presse ce jeudi, Niko Kovac, qui réussit à tirer le meilleur d'un joueur dans le dur depuis son arrivée, a confié : «c'est vrai que "Jove" vit sa quatrième saison à Monaco. Il a eu des hauts et des bats, il a eu des blessures. Mais je crois que depuis le début de la saison, il montre de belles choses. Au départ, il avait ses idées et sa façon de jouer. C'était notre rôle de lui dire comment évoluer, il a bien compris et il s'est mis au diapason. Je suis content de lui, de son rendement. Il a marqué 3 buts encore en sélection. J'espère qu'il va continuer sur sa lancée durant cette fin de saison. Ensuite, ce sera le moment d'évaluer ce qu'on veut faire avec lui pour la suite. Mais il reste encore 8 matches». Entre la L1 et son avenir personnel, Stevan Jovetic, en fin de contrat en juin prochain, va jouer très gros durant les prochaines semaines.