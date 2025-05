Ligue des Champions : Mikel Arteta met la pression sur le PSG

Mikel Arteta dirigera demain (mercredi, 21h) ce qui est sans doute le match le plus important de sa vie de jeune entraîneur. Après la défaite d’Arsenal il y a une semaine à l’Emirates Stadium (1-0) en demi-finale aller de Ligue des Champions, son équipe est condamnée à l’exploit. Elle n’aura pas d’autres choix que de s’imposer pour espérer disputer la deuxième finale de son histoire dans cette compétition (après 2006). La mission s’annonce très difficile mais pas impossible pour le technicien espagnol.

«On est ici pour gagner, on a une nouvelle grosse opportunité d’écrire l’histoire, on doit apprendre de nos erreurs de la demi-finale aller, martèle le coach du club anglais en conférence de presse de veille de match. C’est une autre opportunité de prouver que l’on a appris de ces erreurs, et d’aller en finale. Nous sommes à une victoire de cela.» Pour réaliser ce retournement de situation, il compte s’appuyer sur le résultat des quarts de finale où les Gunners avaient triomphé du Real Madrid.

Arteta: «nous sommes au bon endroit au bon moment dans cette compétition»

«Le résultat de l’aller amène de la clarté, on sait ce que l’on doit faire pour aller en finale. On va tout faire pour rendre cela possible sur le terrain. On a de la conviction que l’on peut le faire. On a le même sentiment que contre Madrid, qu’il y a la possibilité de le faire.» Malgré l’incertitude autour de Timber, Arteta pourra également compter sur le retour de Partey dans le onze de départ, lui qui était suspendu au match aller. Il doit également remporter un trophée majeur que tous les supporters attendent depuis si longtemps.

C’est même sa légitimité qui est en question après avoir soulevé une FA Cup et deux Community Shield. «Liverpool a été sacré champion d’Angleterre cette saison en ayant moins de points que nous lors des deux derniers exercices, on aurait pu avoir deux titres en Premier League. Mais c’est comme ça ! Au moins, nous sommes au bon endroit au bon moment dans cette compétition.» Il faudra en revanche que ses joueurs fassent abstraction de l’ambiance, qui promet d’être plus électrique qu’à Londres.