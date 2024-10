Ligue Europa : Nice giflé par la Lazio, Galatasaray accroché en Lettonie, Tottenham assure

Quinze jours après un match nul frustrant contre la Real Sociedad en C3 (1-1), Nice avait rendez-vous avec un autre gros morceau ce soir, à savoir la Lazio Rome, et à l’extérieur. Cette fois, le club azuréen n’aura aucune raison d’être frustré, tant il a été dominé de la tête et des épaules par son adversaire, qui avait aligné une équipe bis voire ter au coup d’envoi (4-1). Dans le prolongement de leur victoire de dimanche face à l’ex-leader de Serie A, le Torino, les Biancolesti ont su imposer leur rythme d’entrée, ce qui aurait d’ailleurs pu coûter bien plus cher à Nice en première période. Sous les trombes d’eau battantes de Rome, les vagues déferlaient sur le but de Bulka, et on n’était pas loin de la douche froide avec une première alerte de Vecino aux 20 mètres (9e), puis de Pedro, finalement rattrapé par un Ndayishimiye en pompier de service (11e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Lazio 6 2 6 2 0 0 7 1 30 Nice 1 2 -3 0 1 1 2 5

Le portier polonais pouvait ensuite rendre grâce à sa barre sur corner (12e), puis à nouveau sur une frappe de Castellanos (14e). Actifs, mais trop peu productifs, les Niçois étaient finalement punis. Face au laxisme de la défense du GYM, Pedro envoyait un missile dans la lucarne de Bulka, sauvé deux secondes plus tôt par Clauss à la suite d’un corner tiré par… Pedro (20e, 1-0). Décidément partout, l’ancien du Barça endossait cette fois le costume du passeur en mettant Castellanos sur orbite. L’Argentin profitait de la maladresse de Ndayishimiye, se retrouvait face à Bulka, et l’ajustait d’un subtil ballon piqué pour faire le break le jour de ses 26 ans (30e, 2-0). Dire que le GYM a ensuite dominé les débats serait un poil exagéré, mais il a au moins occupé la partie de terrain adverse, et a même eu le mérite de réduire l’écart grâce à Boga, à la suite d’un beau relais avec Moukoko (41e, 2-1).

Dès le retour des vestiaires, la défense niçoise ne savait plus vraiment où donner de la tête. Les circuits de passe entre Pedro, Castellanos et Vecino étaient de nature à donner des vertiges, mais Bulka restait alerte, juste un temps. Lancé dans la profondeur par l’entrant Rovella, Castellanos ridiculisait Rosario, fixait Clauss, et envoyait une ogive sous la barre du Polonais impuissant (53e 3-1). Véritable poison par ses orientations et ses déplacements, l’Argentin avait même l’occasion de s’offrir un triplé sur penalty, mais le laissait à l’entrant Zaccagni après pourtant l’avoir provoqué (65e, 4-1). Sur un terrain à la limite du praticable, Nice s’offrait tout de même un ultime espoir de marquer, mais Guessand, après un numéro dans la surface, était gêné par le retour de Pellegrini, alors que Mandas écœurait Moukoko.

Nice, 26e sur 36 de la poule unique de C3, devra désormais se concentrer sur le championnat avec un choc face à Paris dès dimanche. Dans les autres rencontres de la soirée, la surprise provient de Lettonie. Petit poucet de la C3, le club du RK RFS, basé à Riga, a tenu en échec Galatasaray (2-2). Tottenham, de son côté, a fait le job face aux Hongrois de Ferencvaros (2-1) grâce aux buts de Pape Matar Sarr et Brennan Johnson. Hoffenheim a dominé le Dynamo Kiev grâce à un doublé de Hlozek, quand Anderlecht a créé une petite surprise en allant s’imposer à Anoeta contre la Real Sociedad (1-2). L’Ajax de Farioli, après une victoire écrasante contre Besiktas (4-0), a été accroché par le Slavia Prague, éliminé par Lille en tour préliminaire de C1 au mois d’août.

Les résultats de la première partie de soirée :