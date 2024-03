Les déclarations polémiques de Depay sur Quincy Promes, Dani Alves et Benjamin Mendy

Polémique aux Pays-Bas. De retour avec les Oranje, Memphis Depay (30 ans, 88 sélections, 44 buts) s’est attiré les foudres des médias. La raison ? L’attaquant de l’Atlético de Madrid s’est affiché sur ses réseaux sociaux en photo avec Quincy Promes, un joueur condamné récemment à six ans de prison par la justice hollandaise pour trafic de cocaïne. Un cliché que ne regrette pas le Colchonero qui s’est expliqué face aux médias.

La suite après cette publicité

« Je vais en parler à l’entraîneur. Nous restons amis et je ne laisserai pas tomber mes amis, mais cela ne veut pas dire que vous soutenez quelqu’un en tout. Ce message n’avait pas pour but de provoquer et de montrer « regardez : je suis ici avec Quincy ». J’étais en vacances et je suis allé dîner avec des amis. Pogba était également assis à côté de moi. Nous avons eu un bon temps. C’est un peu la vie dans laquelle je vis. Nous sommes des joueurs de football et nous publions beaucoup de contenus. Du moins, je le fais. C’était juste une photo de vacances, je n’y voyais pas de mal. Je comprends que le monde extérieur voit les choses différemment et j’en assume la responsabilité. J’ai des amis, quand vous sortez manger ensemble, vous ne savez pas exactement ce qu’ils font et ne font pas. Ou que vous êtes d’accord avec tout ce que fait quelqu’un. Vous ne connaissez pas le Quincy Promes que je connais. Je ne connais pas le Quincy Promes que vous connaissez ou décrivez. (…) Je ne viens pas d’un milieu facile. Une fois que les gens auront lu mon livre, ils le comprendront. J’ai un frère qui a été incarcéré pendant dix ans. Quincy est une personne célèbre, mais pas mon frère. Mais je ne reçois jamais de questions sur mon frère. Je suis également ami avec Dani Alves et Benjamin Mendy. Je n’ai jamais eu de questions à ce sujet auparavant. » Pas sûr que ses déclarations, notamment sur Alves, contribueront à calmer les choses.