PSG : Laure Boulleau lâche du lourd sur Kylian Mbappé !

L’information dévoilée en exclusivité le 7 janvier dernier concernant l’avenir de Kylian Mbappé et son choix de rejoindre le Real Madrid commence tout doucement à être reprise un peu partout. C’est au tour de Laure Boulleau d’y aller de sa petite confidence au sujet du natif de Bondy sur le plateau du Canal Football Club.

À en croire la consultante de Canal+ qui confirme donc notre information exclusive, Kylian Mbappé (25 ans et en fin de contrat en juin prochain) va bel et rejoindre la Casa Blanca en fin de saison et il ne manque plus que l’annonce de son choix. « Ce feuilleton, on a l’impression de l’avoir déjà vécu. Pour la première fois, sur les sources cohérentes et sérieuses que j’ai, on me dit que c’est fait. Il y a des chances que ça soit fait. Je serai contente s’il s’en va. Je comprends sa position de ne pas pouvoir le dire. Il a des objectifs à jouer et il aime son club. Attendons sa décision comme des grands. »