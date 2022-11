Reims-Nantes : les compositions officielles

Reims (13e, 13 points) reçoit le FC Nantes (16e, 12 points) ce dimanche à Auguste-Delaune pour le compte de la 14e journée de Ligue 1 (match à suivre en direct commenté à partir de 15h). Après la folle qualification pour les barrages de la Ligue Europa, les Nantais doivent déjà se reconcentrer sur le championnat, la priorité du club actuellement à un doigt de la zone de relégation. Cela ne sera pas tâche facile face aux Rémois, qui restent sur cinq matches sans défaites en Ligue (4 nuls, 1 victoire) dont le premier succès de la saison à domicile il y a deux semaines face à Auxerre.

Côté composition, le Stade de Reims sera aligné en 4-2-3-1 avec Balogun en pointe soutenu par Ito, Doumbia et Zeneli. Will Still doit composer notamment sans Locko, suspendu, tandis que Busi, Foket, Gravillon, Nkada et Sierhuis sont blessés. De son côté, Antoine Kombouaré reconduit Mohamed à la pointe de l'attaque qui sera soutenu par Blas et Simon. Chirivella et Sissoko auront les clés de l'entrejeu. Cinq défenseurs pour les Nantais avec Pallois, Castelletto et Girotto dans l'axe.

Les compositions officielles

Reims : Diouf - Flips, Agbadou, Abdelhamid (cap.), De Smet - Matusiwa, Cajuste - Ito, Doumbia, Zeneli - Balogun

Nantes : Lafont (cap.) - Centonze, Girotto, Pallois, Castelletto, Merlin - Chirivella- Sissoko, Blas, Simon - Mohamed

