Le PSG se fait déjà recaler par une première cible hivernale

Le PSG a noué depuis plusieurs années une relation commerciale privilégiée avec Benfica. Recrutant souvent au prix fort des joueurs issus de la formation lisboète, le club de la capitale a plusieurs anciens Benfiquistes dans son effectif. Cet été, l’arrivée de João Neves contre 70 millions d’euros s’est avérée être une belle affaire et donne envie au PSG de consolider cette relation pour le moins fructueuse. Et avec le contingent de dirigeants proches de la filière portugaise et les relations privilégiées des dirigeants parisiens avec Jorge Mendes, cette collaboration est loin d’être épuisée. Depuis quelques mois, l’actuel leader de Ligue 1 lorgne d’ailleurs l’un des cadres des pensionnaires de l’Estadio da Luz.

En effet, dans l’optique de renforcer sa défense et pour prévenir le départ presque inéluctable de Milan Skriniar, Paris aimerait attirer Tomas Araujo. Propulsé la saison passée au sein de l’arrière-garde de Benfica, le défenseur de 22 ans avait impressionné par son flegme et sa grande puissance dans le jeu. Des qualités qui lui ont permis de se mettre en évidence aux yeux de plusieurs cadors européens, dont le PSG. Finalement, son entraîneur Roger Schmidt avait mis les barbelés cet été autour de son crack : «Tomás Araújo restera à Benfica, c’est certain à 100%. La saison dernière, il a joué plusieurs minutes, mais nous savions qu’en 2024/2025, il serait important pour lui d’avoir un autre statut. Il est essentiel qu’il continue à jouer, car c’est un joueur clé de notre équipe. Nous sommes sereins sur la situation de nos défenseurs centraux, car nous avons de la qualité.»

Tomas Araujo devrait prolonger avec Benfica

Désormais indiscutable avec la formation de Lisbonne comme l’avait promis le coach allemand, mais désormais sous la houlette de Bruno Lage, Araujo continue de s’éclater avec son club formateur. Mais alors qu’il a même honoré sa première sélection avec le Portugal, sa cote n’arrête pas d’enfler et ses courtisans se bousculent au portillon. Parmi ces prétendants, le PSG est toujours présent. Désireux de se renforcer en défense, les pensionnaires du Parc des Princes ont toujours le profil du joueur de 22 ans dans un coin dans leur tête. Problème, après avoir galéré à le recruter l’été dernier, Paris devrait encore avoir des difficultés à le signer cet hiver. Pire encore, le défenseur aurait même pris une mesure radicale pour son avenir.

Comme le rapportent de nombreuses sources portugaises dont Record et CNN Portugal, Tomas Araujo serait en effet proche de prolonger son contrat avec Benfica. Alors qu’il avait déjà prolongé récemment avec Benfica jusqu’en 2028, le défenseur d’1m87 devrait donc parapher un nouveau bail qui le liera jusqu’en 2029 avec son club de cœur. Une extension de bail qui sera assortie d’une belle revalorisation salariale pour mieux refléter son nouveau statut. Reste à savoir si ce nouveau contrat comprendra une nouvelle clause de libération revue à la hausse. Pour rappel, le PSG devra débourser 100 millions d’euros pour recruter le joueur qui dispose d’une clause libératoire fixée à ce prix.