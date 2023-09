Kai Havertz déjà élu flop du mercato estival

La suite après cette publicité

Après trois saisons en Premier League du côté de Chelsea, Kai Havertz décidait de quitter les Blues pour un autre club de Londres. Le jeune international allemand rejoignait Arsenal contre la modique somme de 75 millions d’euros. Un transfert très important pour les Gunners qui devait aider la formation de Mikel Arteta à concurrencer Manchester City.

Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que son début de saison avec Arsenal est complètement raté. Le gaucher a disputé 5 rencontres pour 0 but-0 passe décisive et peine surtout à trouver sa vraie place sur le terrain. Au point d’être déjà élu plus gros flop du marché des transferts de l’été par les supporters dans un sondage réalisé par le média britannique The Athletic. Au point de voir Mikel Arteta le défendre en conférence de presse réclament du temps pour son joueur.