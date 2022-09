Bayer Leverkusen-Atlético de Madrid : les compositions officielles

Leverkusen a du mal en ce début de saison. En Bundesliga, le Bayer n'a remporté qu'un seul de ses six premiers matches. Pour ne rien arranger, les Allemands se sont inclinés à Bruges (0-1) la semaine passée pour la première journée de Ligue des Champions. De son côté, l'Atlético s'en sort bien mieux. En Liga, les Madrilènes ont gagné trois de leurs cinq premiers matches et se sont imposés au bout du suspense contre le FC Porto (2-1) en C1.

Pour ce match, Gerardo Seoane aligne un 4-2-3-1 avec Kossounou, Tah, Tapsoba et Hincapie en défense, Andrich et Demirbay au milieu et Diaby, Hlozek et Hudson-Odoi en soutien de Schick. De son côté, Diego Simeone aligne un 3-5-2 avec Hermoso, Witsel et Felipe derrière, Reinildo et Molina dans les couloirs, Saul, Koke et M.Llorente dans l'entrejeu et enfin Joao Felix et Morata sur le front de l'attaque. Griezmann démarre sans surprise sur le banc.

Les compositions officielles :

Bayer Leverkusen : Hradecky - Kossounou, Tapsoba, Tah, Hincapie - Andrich, Demirbay - Diaby, Hlozek, Hudson-Odoi - Schick

Atlético de Madrid : Grbic - Felipe, Witsel, Hermoso - Molina, Llorente, Koke, Saul, Reinildo - Morata, Joao Felix

