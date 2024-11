Real Madrid : la nouvelle méthode de Carlo Ancelotti qui fait parler

«Fini les vacances», c’est en d’autres termes ce qu’a décidé de mettre en place Carlo Ancelotti à partir de cette trêve internationale. Après un début de saison moyen, le Real Madrid est loin d’avoir atteint ses objectifs. A 6 points du FC Barcelone en Liga, la formation madrilène pointe aussi à une triste 18e place du classement général de la Ligue des Champions. Bien trop insuffisant. Et comme si cela ne suffisait pas, le niveau affiché par certains joueurs pendant les matches inquiètent très franchement.

C’est notamment le cas de Kylian Mbappé. Le Français affiche un niveau technique et physique très en dessous de la moyenne. Mais ce n’est pas le seul. De manière globale, les Merengues montrent un niveau physique assez inquiétant et qui interroge. Lors de la lourde défaite face au FC Barcelone, le Real Madrid avait ainsi couru 10 km de moins que son adversaire. Face à Lille, la formation espagnole a même couru 12 km de moins, c’est aussi le cas face à Stuttgart (8 km de moins), face à Dortmund (6 km de moins) et Milan (5 km de moins). Et cela n’est pas passé du tout en interne.

Les joueurs se plaignaient de ne pas assez s’entraîner

Selon les informations de Relevo, Carlo Ancelotti a décidé de durcir le ton sur le plan physique et a ainsi changé le programme du groupe sur ces derniers jours. Désormais, l’idée est de faire un véritable travail athlétique, ce qu’il avait décidé d’éviter depuis le début de saison pour ne pas surcharger les joueurs après la préparation estivale de Pintus (qui est d’ailleurs pointé du doigt). Mais ce choix avait déjà fait grincer des dents puisque des joueurs s’étaient déjà plaint du faible travail physique au Real Madrid. En interne, David Alaba avait notamment été étonné des différences avec le Bayern Munich sur ce point-là.

Le groupe n’a pas non plus compris les deux jours de repos accordés après la défaite face au Barça alors que les Calatans ont repris l’entraînement le lendemain. En substance, le groupe estimait ne pas s’entraîner assez avec Carlo Ancelotti et ne pas réussir à monter en puissance au fil de la saison. Et le technicien italien, qui souhaite que son équipe soit plus compacte et solide tactiquement, a décidé de changer les choses. « Soit nous élevons notre niveau de jeu, soit Liverpool nous balayera sur tous les plans», a ainsi glissé à son vestiaire Carlo Ancelotti avant la trêve. Le Real Madrid a décidé de changer sa méthode et pour une fois, les joueurs semblent aussi d’accord avec l’idée d’en faire plus aux entraînements. Reste à savoir si cela va payer.