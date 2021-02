Real Madrid : Zinedine Zidane apprécie Mbappé et Haland

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse ce vendredi, Zinedine Zidane n'a pas pu échapper aux nombreuses questions sur Kylian Mbappé, auteur d'un grand match et d'un triplé à Barcelone mardi en Ligue des Champions. Une rencontre que Zizou a suivi : «je regarde tous les matchs, j'aime ça. J'apprécie quand je vois de bonnes choses, comme tout le monde». Relancé sur le sujet, il a ajouté : «sa performance lors du dernier match était merveilleuse. J'ai aimé ce qu'il a fait, à cause de la beauté du football». Après avoir botté en touche sur le fait qu'il était l'idole du joueur, ZZ a été questionné sur le fait que les supporters demandent au président de signer Mbappé. «Les fans ont le droit de le dire, bien sûr, bien sûr ...»

Les journalistes l'ont ensuite interrogé sur Mbappé et Haland et ont tenté de savoir lequel des deux il signerait à Madrid. «Ils sont très bons, comme Messi et Cristiano, Neymar, ce sont des joueurs plus jeunes, le présent et le futur. Les choix se font en commun ici. Nous travaillons toujours main dans la main. Il y a beaucoup d'informations et beaucoup de choses et cela ne va pas changer. J'en ai assez de répéter la même chose. C'est notre travail. Nous avions cinq ou six questions et aucune du match de demain. Pour nous, c'est le match de demain qui compte (...) Qui j'aime le plus ? Ce que j'aime, c'est regarder le football et les bons joueurs. Ils sont deux joueurs du présent et du futur. C'est tout (...) Oui, tout le monde parle du jeu et ce que Mbappé a fait ne surprend personne parce que je le connais. Je l'ai vu comme un fan et pour que cela soit clair, le plus important est ce que nous devons faire demain et je vois le reste avec plaisir et attention.». Le message est passé.