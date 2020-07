Tottenham : le message d'adieu de Jan Verthonghen

L'histoire de Jan Verthonghen à Tottenham se termine là. Le défenseur belge n'a cependant pas pris part à la dernière rencontre de son équipe contre Crystal Palace (1-1). En fin de contrat à la fin de la saison, le Belge de 33 ans ne sera pas conservé par les Spurs, après 8 ans de services et 316 matchs joués.

The Club can confirm the departures of @JanVertonghen and @Vorm_Official following the conclusion of their contracts. From everyone at Spurs, thank you Jan and Michel. #THFC ⚪️ #COYS

Une page se tourne dans la carrière de celui qui a connu une finale de Ligue des Champions avec le club. Sur les réseaux sociaux, il a eu un petit message d'adieu adressé au club du Nord de Londres : « Un triste jour aujourd'hui. Le staff, jouer dans ce nouveau stade, mes coéquipiers, les fans, tout va me manquer. Merci pour votre soutien durant toutes ces années. Vous avez été incroyable. Je garde des souvenirs incroyables ici. Pour le moment, c'est un au revoir ». Le Belge de retour un jour à Tottenham ? C'est en tout cas ce qu'il laisse entendre.

So my time at the club comes to an end. A sad day for many reasons. I will miss the friends I’ve made here, the staff that make the club run, playing at the amazing new stadium & of course you fans. pic.twitter.com/qyEOlNmgFx