OM : le prix de départ de Boubacar Kamara pour cet été est connu

Cette saison, l'OM, dans l'attente de voir comment se passera la fin de cet exercice 2020/2021 sous les ordres de Sampaoli, ne peut pas vraiment être satisfait de ce qui a été produit en Ligue 1 ou en Europe. Le club phocéen, qui a en plus traversé de nombreuses turbulences sur le plan institutionnel, ne vit pas vraiment une saison tranquille et espère trouver de la stabilité avec ce nouveau tandem incarné par Pablo Longoria et le tacticien argentin.

Et pour y parvenir, il faut logiquement miser sur certains joueurs sur la durée. Dans le contexte actuel, s'il y a un joueur qui devait représenter l'avenir du club du sud de la France, c'est bien Boubacar Kamara, le défenseur central repositionné en milieu de terrain. Le joueur de 21 ans formé au club est l'un des plus gros actifs du club, que l'on parle d'un point de vue purement sportif ou d'un point de vue mercato.

Un prix assez élevé à un an de la fin de son contrat

Seulement, son avenir ne devrait pas s'inscrire à Marseille. Avec un contrat qui expire en 2022, le club phocéen risque bien d'être obligé de s'en séparer cet été. C'est du moins ce qu'affirme l'Equipe dans son édition du jour. Selon le journal, sa valeur a été fixée à un montant environnant les 40 millions d'euros par Pablo Longoria, alors que plusieurs grosses écuries, comme la Juventus, sont sur le coup.

Peut-il prolonger ? Oui, mais c'est moins probable, d'autant plus que le joueur a toujours donné du fil à retordre lors de ses précédentes négociations avec le club. Le joueur a des ambitions sportives plutôt importantes qui plus est, et on peut imaginer qu'un départ dans un grand club européen augmenterait ses chances d'être appelé par Didier Deschamps. Seul le cadre de vie qu'il a à Marseille, où vit également sa mère, pourrait être un argument en faveur d'une prolongation. Une bien triste nouvelle pour l'OM et pour le championnat de France.