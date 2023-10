Wayne Rooney nouveau coach de Birmingham

La suite après cette publicité

Retour en Angleterre et plus précisément en Championship pour Wayne Rooney. Désormais entraîneur du haut de ses 37 ans, l’ancien attaquant a déjà dirigé Derby County et était à la tête de DC United qu’il a récemment quitté. Il rejoint Birmingham actuel sixième de Championship : «Wayne Rooney nommé manager des Blues. Le Birmingham City Football Club est ravi d’annoncer la nomination de Wayne Rooney au poste de manager, acceptant les termes d’un contrat de trois ans et demi.»

Un nouveau défi pour la légende de Manchester United qui sera accompagné d’ancien coéquipier comme Ashley Cole et John O’Shea dans cette nouvelle aventure. «Je suis absolument ravi de rejoindre le Birmingham City Football Club à un moment aussi excitant. Il est très clair qu’ils ont un plan et qu’ils sont déterminés à réaliser leur ambition pour le club. Nous sommes pleinement alignés sur ce qui est attendu. J’ai construit ma carrière de manager, en me mettant dans des environnements difficiles, pour me préparer à cette opportunité. C’est un projet qui me donne un but et j’ai hâte de commencer» a-t-il déclaré sur le site du club.