La réponse incendiaire de QSI sur l’avenir du PSG

«Rêver moins grand». Ce matin, L’Equipe n’y allait pas par quatre chemins dans son édition. Le quotidien sportif ouvrait son dossier sur les ambitions réduites du PSG, notamment en raison d’investissements moins intenses du Qatar, aussi bien sur le plan financier qu’humain ou encore sur le plan stratégique du développement du pays. La vente l’an dernier de 12,5 % des parts du club au fonds d’investissement américain Arctos Sports Partners va d’ailleurs dans ce sens. L’état du golfe ne se désengage pas, mais il réduit la voilure et n’entend plus assumer seul le financement du club. Cela s’est d’ailleurs remarqué sur le plan du marché des transferts. La direction incarnée par QSI a stoppé net la stratégie de recruter des stars à prix d’or. Après Ibrahimovic, Thiago Silva, Cavani, Di Maria, Neymar, Mbappé et Messi, il n’y a désormais plus aucun grand nom dans l’effectif. Luis Enrique se débrouille avec des joueurs moins renommés, plus jeunes également. Le succès commercial des Franciliens s’en ressent aussi. Les boutiques ne font plus autant recettes que les années précédentes et certains sièges réservés aux sponsors au Parc des Princes sont maintenant vides.

D’après L’Equipe, Doha ne réfléchit pas à une vente, mais si une offre intéressante lui parvenait, elle serait étudiée de près. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi, aux manettes depuis l’arrivée de Qatar Sport Investments à l’été 2011, dirige toujours les opérations. Quelques-uns de ses collaborateurs ont tout de même remarqué un certain détachement depuis plusieurs mois maintenant. Ses diverses casquettes comme président de beIN Sports et de l’ECA mais aussi son siège au comité exécutif de l’UEFA, son rôle auprès de la FIFA pour imposer la Coupe du monde des clubs, l’obligent à regarder le PSG de plus loin. Toutes ces informations sont revenues aux oreilles de QSI et ça ne plaît pas du tout. Un porte-parole affirme même que l’inauguration du tout nouveau centre d’entraînement est la preuve d’un intérêt toujours vivace des investisseurs. «C’est complètement faux, le même journal écrit les mêmes bêtises semaine après semaine. Les actionnaires viennent de dépenser 350 M€ pour Poissy, de nouvelles extensions majeures du Campus viennent d’être annoncées, et ils cherchent à investir des centaines de millions dans un nouveau stade, tout en augmentant nos investissements dans le football, le sport et le divertissement, mais apparemment nous cherchons à vendre.» Voilà qui a le mérite d’être clair.