PSG : la vive émotion de Marquinhos

Arrivé en 2013, Marquinhos a vécu de nombreux succès sur la scène nationale et de nombreuses désillusions sur la scène européenne. Parfois symbole malgré lui de la fébrilité parisienne, il pouvait avoir le sourire à l’issue de la demi-finale retour gagnée contre Arsenal (2-1). Pour la deuxième fois de sa carrière, il va disputer une finale de la Ligue des Champions avec le PSG, après celle de 2020 face au Bayern Munich. Au micro de Canal +, il a partagé son émotion.

« C’est une émotion très belle. Je pense que le club a fait du bon travail. Le chemin a été dur long, on a eu des matches très difficiles. Il faut profiter un maximum, et préparer de la meilleure façon. Le boulot est fait pour la finale mais on veut plus, aller chercher le titre », a-t-il commencé à dire, avant de revenir sur tout ce passif en Ligue des Champions.

Marquinhos se rappelle du chemin parcouru…

« On repense aux expériences, ce sont des cicatrices dans une carrière. Ca te fait grandir, il faut garder le côté positif. Je profite au max sur le terrain et quand l’équipe est bien, quand elle défend. .. Certains viennent d’arriver, ils ne savent pas comme c’est difficile d’arriver jusque-là. Moi je suis content d’être là, certains n’ont pas pu profiter de ce moment là, moi je suis content d’être là », a-t-il ainsi poursuivi. Lui qui a connu toutes les périodes apprécie faire partie d’une équipe où le collectif est érigé en priorité.

« Je pense que le coach est allé pas à pas pour améliorer cette équipe. Il avait un ADN à changer, une mentalité à mettre en place. Il a fait ça petit à petit. Il y a eu des matches qui ont changé ça au file de la saison. Contre Man City, contre Liverpool, ça a donné la confiance en plus, ça a confirmé. L’année dernière, on n’arrivait pas forcément à concrétiser. Là, on voit que ça va dans le bon sens. Le coach n’arrête pas de nous améliorer », a-t-il exposé, évoquant notamment le travail défensif des attaquants. « Ca me rassure oui, on voit comment Kvara a aidé Nuno dans les 2 contre 1 contre Saka. Doué aussi, Barcola… Le coach le dit que c’est très difficile de jouer attaquant dans son équipe ! »