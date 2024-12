PSG : la décision forte de QSI

Depuis quelques jours, la maison parisienne est en feu. La défaite face au Bayern Munich en Ligue des champions (1-0) ainsi que le match nul face à Nantes en Ligue 1 (1-1) ont provoqué un incendie au sein du Paris Saint-Germain. En effet, Luis Enrique est pointé du doigt, lui qui a des soucis avec une partie de son vestiaire. Ousmane Dembélé et Presnel Kimpembe, qui n’a pourtant pas joué depuis presque deux ans, mènent un groupe qui commence à en avoir marre des méthodes de l’Asturien. Mais ce dernier bénéficie encore et toujours du soutien de sa direction. Hier, Nasser Al-Khelaïfi lui a renouvelé sa confiance lors d’un entretien donné à Sky Germany, où il a tenté de calmer les choses.

« À mon avis, nous avons le meilleur entraîneur du monde en ce moment. Il construit un projet pour l’avenir. Les résultats comptent, mais nous restons concentrés sur notre projet.» Puis, il a évoqué ce fameux projet et le mercato. « Il y a beaucoup de rumeurs sur les joueurs, mais nous sommes très clairs. Nous avons l’une des équipes les plus jeunes d’Europe, si ce n’est la plus jeune, avec une moyenne d’âge de 22,5 ans. Nous construisons une équipe pour l’avenir avec notre formidable entraîneur. Nous avons un plan à long terme avec cette équipe et cet entraîneur. Nos joueurs sont unis, c’est un groupe fantastique avec une super ambiance. Il y a toujours des rumeurs dans les médias - ils veulent vendre des journaux. Mais je crois en notre projet, en notre système, en notre entraîneur et en notre plan.»

QSI veut serrer la vis au PSG

Un plan très clair puisque NAK avait expliqué il y a quelques années que les stars et les paillettes, c’était terminé à Paris. Mais cela a un impact sur le club comme l’indique L’Equipe ce mercredi. Le quotidien sportif révèle que plusieurs secteurs de l’écurie francilienne, notamment la billetterie, le merchandising, le sponsoring ou encore le développement des réseaux sociaux, sont en nette perte de vitesse depuis les départs de grandes stars comme Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé. Des joueurs qui permettaient d’attirer du monde dans le Parc des Princes, où il y a à présent de nombreux sièges vides, comme des sponsors. Ils figuraient aussi parmi les plus gros vendeurs de maillot au club. Si Kang-In Lee est celui qui en vend le plus à présent, cela ne comble pas les pertes liées à ces départs.

Moins attractif, le PSG version 2024-25, qui veut miser sur des jeunes et le collectif, séduit moins les foules. Du côté de Doha, il y a également une sorte de «désintérêt» et un «certain détachement depuis la Coupe du monde 2022» assurent nos confrères. Le PSG n’est plus vraiment une priorité pour l’actionnaire qatari, qui a réduit la voilure en ce qui concerne les investissements, d’autant qu’il a été lassé par l’attitude des stars payées à prix d’or. Si QSI ne compte pas abandonner Paris selon L’Equipe, certaines sources proches des têtes dirigeantes, elles, indiquent que l’Émir du Qatar vendra l’écurie francilienne en cas de très bonnes propositions. En attendant, QSI espère que le PSG, où on a demandé à la cellule sportive de moins dépenser, redressera la barre très vite à tous les niveaux.