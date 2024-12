PSG : la mise au point de Nasser Al-Khelaïfi sur l’avenir de Luis Enrique et la politique du mercato

L’actualité est bouillante au Paris Saint-Germain. En raison d’une crise de résultats, notamment en Ligue des Champions, Luis Enrique est clairement remis en question. L’entraîneur espagnol serait en froid avec plusieurs de ses stars telles qu’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Concrètement, l’ancien patron de la Roja serait jugé trop intransigeant par ses ouailles.

La suite après cette publicité

Seul souci, même si l’information n’a toujours pas été officialisée, Luis Enrique a prolongé son contrat jusqu’en 2027. Difficile donc de le penser sur la sellette, même si une élimination avant les barrages de C1 ne manquera pas de relancer le débat. Face aux médias, l’Espagnol peut en tout cas compter sur le soutien de son président. Après avoir démenti un quelconque intérêt pour Mohamed Salah, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à afficher une nouvelle fois son soutien à son entraîneur.

Luis Enrique conforté

« À mon avis, nous avons le meilleur entraîneur du monde en ce moment. Il construit un projet pour l’avenir. Les résultats comptent, mais nous restons concentrés sur notre projet », a-t-il déclaré au micro de Sky Germany, avant d’évoquer la politique des transferts du club de la capitale qui fait désormais la place nette aux jeunes talents en devenir aux dépens des grandes stars surpayées. L’occasion pour le dirigeant qatarien de réaffirmer ses convictions.

La suite après cette publicité

« Il y a beaucoup de rumeurs sur les joueurs, mais nous sommes très clairs. Nous avons l’une des équipes les plus jeunes d’Europe, si ce n’est la plus jeune, avec une moyenne d’âge de 22,5 ans. Nous construisons une équipe pour l’avenir avec notre formidable entraîneur. Nous avons un plan à long terme avec cette équipe et cet entraîneur. Nos joueurs sont unis, c’est un groupe fantastique avec une super ambiance. Il y a toujours des rumeurs dans les médias - ils veulent vendre des journaux. Mais je crois en notre projet, en notre système, en notre entraîneur et en notre plan. » C’est dit !