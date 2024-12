PSG : Nasser Al-Khelaïfi fait une annonce pour Mohamed Salah

Elle est de retour. Après quelques mois d’accalmie, la crise de novembre du Paris Saint-Germain a fait un come-back remarqué la semaine dernière. Tout a commencé après la défaite mardi soir en Ligue des champions face au Bayern Munich (1-0). Une rencontre au cours de laquelle Luis Enrique a fait des choix forts, notamment celui d’envoyer son gardien n°1, Gianluigi Donnarumma, sur le banc. Puis, la sortie face à Nantes le week-end dernier n’a pas vraiment arrangé les choses (1-1). Depuis, les langues se délient.

La suite après cette publicité

Les médias sportifs français ont ainsi annoncé qu’une partie du vestiaire du PSG, mené par Ousmane Dembélé et le revenant Presnel Kimpembe, commence à en avoir ras-le-bol de "Lucho". Ce dernier aurait également des difficultés avec certains joueurs, notamment Gianluigi Donnarumma, Marco Asensio ou encore Fabian Ruiz, pour ne citer qu’eux. Alors que la maison francilienne commence à prendre feu, la direction parisienne maintient sa confiance à son entraîneur pour le moment comme l’a assuré La Chaîne L’Equipe hier soir.

NAK est clair pour Mohamed Salah

En revanche, les têtes pensantes du club ont visiblement pris conscience après la défaite en Bavière, qu’il faudra apporter des retouches au groupe. Cela commencera au mois de janvier et se poursuivra durant l’été 2025. Ces derniers jours, un premier nom clinquant est sorti du chapeau, à savoir celui de Mohamed Salah. Auteur d’un bon début de saison à Liverpool, puisqu’il a marqué 13 buts et délivré 11 passes décisives, le Pharaon sera libre en juin prochain. Mais il sera possible pour lui de discuter avec le club de son choix dès le mois de janvier. Une occasion que Paris voudrait donc saisir.

La suite après cette publicité

D’autant que le principal intéressé a récemment précisé qu’il n’avait pas reçu de nouvelles des Reds concernant son avenir. Si la voie semble ouverte, le PSG ne va pas s’engouffrer dans la brèche. Ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de sortir du silence pour évoquer l’actualité du Paris Saint-Germain. Et c’est en Allemagne, au micro de Sky Germany, que le président du PSG a décidé de s’exprimer concernant Salah. «Ce n’est pas vrai. C’est un joueur fantastique et incroyable, mais nous ne l’avons jamais considéré, pour être honnête. Nous savons que tous les clubs aimeraient l’avoir, mais cette rumeur à notre sujet est tout simplement fausse.» En revanche, il n’exclut rien concernant d’autres arrivées. « S’il y a une opportunité, nous l’explorerons bien sûr.» Le message est passé.