Giovanni Di Lorenzo annonce rester à Naples

Partira, partira pas, l’avenir du latéral droit et capitaine du Napoli, Giovanni Di Lorenzo (30 ans), était encore très incertain sur les dernières semaines. Finalement, le joueur a pris sa décision et a décidé de rester avec les Partenopei. Un volte-face qu’il a tenu à expliquer au sein d’une longue lettre écrite à coeur ouvert.

«Je l’avoue, j’ai eu l’idée de partir. J’ai ressenti ton mécontentement à mon égard et, comme l’a dit le président, je me suis senti abandonné par le club. Après le déclin que nous avons connu sur le terrain, tout était compréhensible : ta colère, la frustration du club, mon désarroi […] Ma relation avec mon agent Mario Giuffredi dépasse le cadre professionnel. Il a senti mon malaise et a fait son travail, en cherchant à me protéger et à agir dans mon intérêt. Personne n’est plus heureux que lui que je reste à Naples. Notre ville mérite de retrouver cette joie. Nous avons du travail et je vous assure que nous le ferons avec un visage en colère, comme l’a dit notre entraîneur. Il est temps de relever la tête. Nous devons le faire tous ensemble. Je vous verrai à Castel Di Sangro et ensuite, bien sûr, au stade Maradona. J’ai hâte de te voir à nos côtés. Comme toujours. Giovanni», a-t-il déclaré.