LOSC : Thomas Meunier justifie son retour en Ligue 1

Comme annoncé ces dernières heures, Thomas Meunier s’est officiellement engagé en faveur du LOSC ce vendredi pour deux saisons. Le latéral droit de 32 ans était libre depuis quelques jours après avoir rompu son contrat du côté de Trabzonspor (illégalement selon le club turc qui va engager des poursuites). Dans le communiqué des Dogues, le Belge se dit ravi de rejoindre un club qui va disputer la coupe d’Europe cette saison (3e tour préliminaire de Ligue des Champions), lui qui sort d’un Euro frustrant puisqu’il s’est blessé juste avant la compétition. Il s’apprête à retrouver un championnat qu’il a quitté en 2020, une fois parti du PSG.

«Je suis très fier de rejoindre le LOSC. J’ai été super bien accueilli. De Belgique et d’ailleurs, j’ai entendu que du bien du club. Donc oui, je suis très content d’être ici. Lille se présentait comme le choix parfait, d’un point de vue sportif et familial. Par sa proximité avec la Belgique, c’est comme si j’étais à la maison. Mon expérience dans les différentes Coupe d’Europe va me permettre d’encadrer les plus jeunes du vestiaire et de faire en sorte qu’ils soient concentrés à 100% sur la réussite sportive du club. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers ainsi que les supporters», affirme Thomas Meunier, qui portera le numéro 12 dans son nouveau club.