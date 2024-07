Karim Benzema va rejouer en Espagne

Un peu plus d’un an après avoir quitté le Real Madrid, Karim Benzema va refouler les pelouses espagnoles avec Al-Ittihad. En préparation à Benidorm avec le club saoudien, l’ancien lyonnais et son équipe vont affronter Elche, ce samedi à 19 heures au stade olympique Camilo Cano de la Nucia.

Le club de Jeddah continuera sa tournée espagnole en affrontant le Séville FC, le 26 juillet, puis le Betis, le 3 août prochain. D’après As, seuls 300 chanceux parmi les abonnés du club d’Elche pourront assister à la rencontre et voir le Nueve qui n’a pas joué en Espagne depuis son dernier match face à Bilbao en juin 2023, avant son départ de la Casa Blanca.