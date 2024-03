Daniel Riolo allume les Bleus

Samedi soir face à l’Allemagne, l’équipe de France a pris une leçon de football (0-2). Les Bleus n’ont pas su trouver la solution face à la Mannschaft, manquant parfois de créativité dans les derniers mètres. L’absence d’Antoine Griezmann s’est faite ressentir sur cet aspect, mais le problème est plus profond selon Daniel Riolo. Sur les antennes de RMC Sport, le chroniqueur a pointé du doigt le manque de qualité technique de l’équipe de France.

«Samedi soir sur le terrain en face, tu avais Kroos, Gündogan, Musiala, Kimmich, Wirtz, Havertz… Vous me citez un joueur en équipe de France qui, techniquement, s’approche de ça ?», s’est d’abord interrogé l’éditorialiste. «J’ai discuté avec des formateurs, il y a un truc qu’on ne fait plus en France : le rapport avec le ballon comme Di Maria, Dybala, Foden, Bellingham, Bernado Silva. (…) On est devenu une usine à joueurs. Nos clubs fabriquent des joueurs pour les vendre de plus en plus tôt et ne finissent pas leur travail de post-formation», a ensuite chargé Riolo.