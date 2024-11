Belgique : rebondissement dans le dossier Thibaut Courtois

En froid avec le sélectionneur de la Belgique, Domenico Tedesco, Thibaut Courtois (32 ans) s’est mis à l’écart de la sélection. Le portier aux 102 capes avec les Diables Rouges n’a pas participé à l’Euro 2024 et n’a plus pris le chemin de la sélection depuis le 17 juin 2023 et un match nul 1-1 contre l’Autriche. Difficile donc de le voir revenir un joueur en sélection tant que Domenico Tedesco sera à la tête des Diables Rouges.

Cependant une légère amélioration de la situation est à noter comme le relève AS. Nouveau directeur général de la fédération belge, Peter Willems, a décidé de se rendre personnellement à Madrid pour rencontrer Thibaut Courtois. L’occasion de prendre contact, connaître la position du gardien et essayer de rapprocher les deux hommes. Cela semble encore compliqué, mais la démarche reste positive dans le contexte actuel de la sélection belge.