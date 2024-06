Al-Ittihad : N’Golo Kanté ouvre la porte à un retour en Europe

À 33 ans, N’Golo Kanté a quitté le football européen il y a un an pour rejoindre Al-Ittihad et l’Arabie saoudite. Sous contrat jusqu’en 2025, le milieu international français a-t-il fait une croix sur un retour en Europe pour la fin de sa carrière ? Interrogé en marge du match entre la France et la Pologne, le joueur a répondu.

« Non, ce n’est pas terminé. J’apprécie le retour. Il y a une année qui s’est bien passée en Arabie. Retrouver ces sensations avec l’équipe de France, c’est beau. Mais ce n’est pas une question que je me pose aujourd’hui, vraiment », a-t-il confié en conférence de presse.

