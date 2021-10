adidas dévoile son nouveau pack Whitespark

adidas vient de dévoiler, ce mardi 26 octobre, son nouveau pack Whitespark, le troisième de la saison 2021-2022. Trois nouvelles paires de crampons composent ce pack : les Copa Sense +, les Predator et les Speedflow X.

Les couleurs principales de ces nouveaux modèles, présentés notamment par Lionel Messi, Bernardo Silva, Thomas Muller, Diogo Jota ou encore Roberto Firmino, sont le rouge, le blanc et le gris métallique. Les Copa présentent un look épuré et simple, avec des motifs leur donnant un style élégant.

Si Paul Pogba et la marque aux trois bandes ont notamment lancé un modèle de Predator Freak exceptionnel (première paire vegan), le pack Whitespark contient également des Predator Freak plus classiques. On retrouve dans ces nouveaux crampons, toujours avec le même jeu de couleurs et en respectant un design épuré mêlant simplicité et élégance, des petits pics présents sur le dessus, les côtés et la partie avant. Ces Predator se distinguent par une couture montante au niveau du talon.

Là où le gris métallique est peut-être le plus prononcé parmi les crampons de ce pack, c'est probablement sur les Speedflow. Des motifs rappelant des vagues viennent habiller ce modèle, alors que les traditionnelles trois bandes sont faites d'un rouge sanglant venant insister sur le design moderne souhaité par adidas.

À noter que ces trois modèles sont dénués de lacets, pour un confort encore plus important offert à leur propriétaire.

