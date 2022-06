Ronaldinho encense l'attaque de Liverpool

Dauphin de Manchester City à l'issue de la saison 2021-2022, Liverpool s'est surtout illustré par une attaque de feu. Les Reds ont ainsi marqué 147 fois au cours de leurs 63 rencontres toutes compétitions confondues. Une efficacité offensive symbolisée par l'apport non négligeable de Mohamed Salah, Sadio Mane et Diogo Jota, tous au-dessus de la barre des 20 buts.

Interrogé sur son équipe préférée en Premier League, la légende brésilienne Ronaldinho n'a d'ailleurs pas manqué de souligner son admiration pour cette ligne offensive des Reds : «c’est difficile, il y en a beaucoup. J’aime beaucoup de joueurs de nombreux clubs. Il est difficile d’en choisir un seul. Je pense que chaque club a un grand joueur que j’aime regarder, mais je pense que les joueurs offensifs de Liverpool sont les joueurs que j’aime vraiment regarder actuellement», a ainsi déclaré l'ancienne star du PSG dans des propos relayés par le club de la Mersey.

