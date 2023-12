OM : sanction réduite pour Iliman Ndiaye

Initialement condamné à trois matches fermes par la commission de discipline de la LFP après son carton rouge reçu face à Rennes, Iliman Ndiaye devrait être disponible dès ce dimanche face à Clermont. Selon nos informations, le CNOSF a entendu les arguments juridiques de l’OM qui visaient à réduire la sanction et a rendu une proposition de conciliation à la LFP.

La suite après cette publicité

Ce qui permet dans les faits au joueur olympien de voir sa sanction passer de 3 matches fermes à deux matches fermes plus un avec sursis. Suspendu lors du match lors du match face à Lyon et face à Lorient, l’attaquant sénégalais de 23 ans devrait être à la disposition de Gennaro Gattuso face au club auvergnat ce dimanche à l’Orange Vélodrome et tenter d’arracher une quatrième victoire consécutive en Ligue 1.