FC Barcelone : la FIFA va payer environ 2 M€ par mois pour Marc-André ter Stegen

Le FC Barcelone reste dans l’attente d’une décision définitive concernant Marc-André ter Stegen, toujours gêné par des douleurs dorsales persistantes. Le gardien allemand poursuit actuellement sa rééducation en salle de sport à la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, depuis le lundi 14 juillet. Une opération est sérieusement envisagée dans les prochaines semaines, ce qui pourrait l’éloigner des terrains pendant environ quatre mois. Si cette option chirurgicale se confirme, ter Stegen libérerait 80 % de son salaire du calcul du fair-play financier en Liga, ce qui faciliterait l’inscription de Joan García, le nouveau gardien espagnol du Barça. Toutefois, il continuerait à percevoir son salaire.

Dans ce cas de figure, la FIFA pourrait prendre en charge une partie importante de sa rémunération via son Programme de Protection des Clubs. L’instance internationale indemniserait donc le Barça à hauteur de 20 548 euros par jour, soit environ 2 millions d’euros par mois, à condition que la blessure soit reconnue comme consécutive aux deux matchs de Ligue des Nations disputés avec l’équipe nationale allemande. Selon Mundo Deportivo, le club blaugrana a informé la FIFA dès l’apparition des douleurs dorsales du joueur, attribuées à ses dernières sorties avec la Mannschaft. Pour rappel, le Barça a déjà profité de ce programme après les graves blessures de Gavi avec l’Espagne en novembre 2023 et de Ronald Araújo avec l’Uruguay durant la Copa América en juillet 2024. Si ter Stegen venait à manquer plus de 28 jours consécutifs en raison de cette blessure d’origine internationale, le club catalan pourrait percevoir jusqu’à 2,465 millions d’euros sur une période de quatre mois. Le plafond maximal de ce programme est fixé à 12 mois pour un montant total de 7,5 millions d’euros. Ces blessures à répétition lui ont coûté sa place de numéro 1, un départ cet été est aussi envisageable.