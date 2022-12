CdM 2022 : un agent de sécurité dans un état critique après une chute lors de Pays-Bas - Argentine

La suite après cette publicité

La rencontre entre l'Argentine et les Pays-Bas, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar, qui s'est déroulée au Lusail Stadium et qui a été remportée par l'Albiceleste, a été le théâtre de nombreuses polémiques tant sur le terrain qu'en dehors. Outre la tension qui régnait sur le pré entre les coéquipiers de Lionel Messi et les hommes de Louis Van Gaal, le journaliste américain de CBS Sports, Grant Wahl, est décédé dans les travées du stade, vraisemblablement à la suite d'un malaise cardiaque.

Mais on apprend ce mardi que ce n'est pas le seul incident qui s'est produit au Lusail Stadium. En effet, en marge de la rencontre entre les deux équipes, un agent de sécurité est tombé d'une hauteur significative selon un témoin oculaire de la scène, qui ajoute que l'agent serait tombé du haut du hall extérieur directement sur le sol près de la porte numéro 30, comme le rapporte le Guardian même si les circonstances précises entourant cette chute ne sont pas encore clairement définies. Le média anglais rapporte également que la personne concernée par ce drame est un travailleur migrant qui a été transporté d'urgence à l'hôpital de Hamad par ambulance et se trouverait actuellement dans un état «stable mais critique». Le Comité suprême du Qatar a tenu à réagir via un communiqué en déclarant qu'un enquêté était en cours et que la victime serait indemnisée. «Le pays hôte enquête de toute urgence sur les circonstances qui ont conduit à la chute. Il continuera de recevoir son salaire intégral tout en recevant des soins médicaux.»