ASSE : Yohan Cabaye ne ferme aucune porte pour son avenir

Revenu en France l'été dernier après trois années passées à l'étranger, Yohan Cabaye a retrouvé un bon temps de jeu cette saison. Sous les couleurs de l'AS Saint-Etienne, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain a disputé 21 rencontres toutes compétitions confondues en 2019-2020. Mais en juin prochain, son contrat arrivera à son terme et le principal concerné n'a toujours pas prolongé, alors que la saison de Ligue 1 est d'ores et déjà terminée. Cependant, le milieu de terrain de 34 ans sait ce qu'il veut.

«J'ai envie de poursuivre le foot. Je ne veux pas m'arrêter. Cette période d'arrêt forcé me fait mesurer à quel point c'est ma passion. Le foot me manque énormément. (...) Après, j'ai envie de jouer. Que ce soit à Saint-Étienne ou ailleurs. Mon contrat se termine le 30 juin et il n'y a rien d'arrêté», a lâché le natif de Tourcoing, avant d'évoquer le sujet de la prolongation à l'ASSE : «j'ai eu le coach (Claude Puel, ndlr), qui l'a dit ensuite publiquement. On discute, oui. Je ne ferme aucune porte. On est fin mai, les championnats étrangers ne sont pas finis, on verra. Je n'exclus rien.» C'est dit.