Manchester United : Ole Gunnar Solskjaer ne veut plus d'Anthony Martial

Et si l’aventure d’Anthony Martial (25 ans) à Manchester United prenait fin cet été ? Le Français ne serait plus vraiment désiré du côté des Red Devils. Outre ses mauvaises performances cette saison où il a perdu sa place de titulaire, c’est aussi son attitude qui est pointée du doigt.

Selon les informations de l’Express, Ole Gunnar Solskjaer serait agacé par l’attitude de l’ancien attaquant de l’AS Monaco. Le technicien norvégien n'a pas, non plus, été impressionné par lui cette saison et estime qu’il n’a pas réussi son intégration dans l’équipe. Le Real Madrid se serait positionné sur le dossier et serait prêt à le récupérer.