OM - Monaco : Breel Embolo est dégoûté

Alors qu’ils avaient ouvert le score, les joueurs de l’AS Monaco ont finalement chuté au stade Vélodrome contre l’Olympique de Marseille (2-1), lors de la 13ème journée de Ligue 1. Dans une enceinte en feu, Breel Embolo a été invité à répondre aux questions au micro de DAZN. Forcément, l’attaquant suisse est très déçu ce soir :

«Ce n’était pas mérité, c’est un match de haut de tableau, ça se joue sur des détails. On fait une bonne première mi-temps et la deuxième mi-temps, on était un peu passif mais on les contrôlait. A la fin, on prend ce pénalty dans les dernières minutes et après, c’est difficile de réagir. Ce n’était pas tout mauvais, on a essayé de prendre les 3 points mais ce n’était pas le cas. On les a pressés haut. Ce dernier but sur un pénalty, ce sont sur des détails. C’est difficile de jouer ici. On perd ce match»