BL : Fribourg s'impose face à Ausbourg

Rencontre de milieu de tableau en Bundesliga ce dimanche après-midi entre Fribourg, 10ème, et Ausbourg, 13ème. En cas de victoire, Fribourg avait l’occasion de se rapprocher du Top 6, alors que Ausbourg pouvait se donner de l’air vis à vis de la zone de relégation.

En première période, aucun but n’était inscrit, et il fallait attendre la seconde période pour voir l’ouverture du score de Sallai pour Fribourg (51e). En fin de match, un second but était inscrit par Lienhart (79e) pour valider ce succès. 2-0 score final. Bonne opération pour Fribourg qui grimpe à la 8ème place tandis que Ausbourg reste fixé à la 13ème position.

