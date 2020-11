Michel Der Zakarian veut rester à Montpellier

Entraîneur de Montpellier depuis 2017, Michel Der Zakarian y réalise un travail remarqué. Il a toujours terminé dans la première moitié du classement (10e, 6e puis 8e) et repart sur des bases similaires cette saison avec cette 7e place après 10 journées. Il faut dire qu'avec des éléments comme Delort, Mollet, Laborde ou encore Savanier, le technicien de 57 ans dispose d'un bel effectif capable d'en embêter plus d'un. Il faudra bien cela pour essayer de convaincre ses dirigeants de le prolonger car il arrive en fin de contrat en juin prochain.

«Je me plais à Montpellier. Je l’ai déjà dit. Je travaille avec des gens en qui j’ai confiance et qui me font confiance. On travaille en harmonie avec la direction et toutes les composantes du club. Les clés sont entre les mains de mes dirigeants. Je suis en fin de contrat et ce sont eux qui décident s’ils sont contents de moi ou pas. Moi je m’y plais, c’est ma 22e saison ici en tant que joueur, entraîneur et éducateur», a confié Der Zakarian sur la chaîne Téléfoot ce lundi soir. Le message est passé.