L’OL a déjà trouvé le successeur de Castello Lukeba

Le feuilleton autour de l’avenir de Castello Lukeba semble de plus en plus proche de son dénouement. Après plusieurs discussions entre l’Olympique Lyonnais et le RB Leipzig, les deux clubs ont trouvé un accord pour le transfert du défenseur et international Espoirs français (10 sélections), estimé à 34 millions d’euros bonus compris, en plus d’un pourcentage en cas de future revente de son protégé.

Si cette entrée de liquidités vient faire du bien aux finances du club, qui subit «un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations» de la part de la DNCG, le départ du central de 20 ans va néanmoins affaiblir l’arrière-garde rhodanienne, perdant ainsi l’un de ses éléments importants de la saison passée (38 rencontres toutes compétitions confondues, 2 buts). Mais l’OL n’a pas attendu longtemps pour trouver son successeur…

Un autre défenseur du groupe Eagle Football

En effet, selon les dernières informations du Daily Mail, l’Olympique Lyonnais a jeté son dévolu sur le jeune défenseur central de Crystal Palace Jake O’Brien. Un espoir irlandais qui connaît bien l’univers Eagle Football de John Textor, puisqu’il est non seulement sous contrat avec les Aigles de la banlieue sud de Londres, mais il a également été prêté la saison passée au RWD Molenbeek, promu en Jupiler Pro League cette saison.

La direction sportive lyonnaise n’aura donc pas trop tardé pour désigner le remplaçant du natif de Lyon, qui s’inscrira dans la lignée des nombreux défenseurs de l’élite française à rejoindre le club appartenant à Red Bull (Upamecano, Konaté, Simakan, Bitshiabu…). O’Brien, quant à lui, deviendrait le deuxième joueur venant de l’Eire à défendre le maillot des Gones après Mick McCarthy (1989-90).