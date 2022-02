Ligue 1 : Rennes remporte le derby breton face à Brest

Le Stade Rennais recevait le Stade Brestois au Roazhon Park pour le derby breton de la 23e journée de Ligue 1. Les Rouge-et-Noir avaient connu un mois de janvier compliqué, avec deux défaites en trois journées de championnat et une élimination en Coupe de France face à Nancy. La Team Pirates avait également été sortie de la coupe nationale par Nantes et s'était inclinée à deux reprises le mois dernier. L'occasion pour les deux formations de se relancer dans cette avant-dernière rencontre du week-end. Côté compositions, le jeune Doğan Alemdar continuait de garder les buts rennais. La nouvelle recrue brestoise Youcef Belaïli était elle titulaire.

La suite après cette publicité

La première période tournait clairement en faveur des hommes de Bruno Génésio, qui dominaient en termes de possession et d'occasions franches. Après le but de Martin Terrier refusé pour hors-jeu au quart d'heure de jeu, Gaëtan Laborde concrétisait l'ascendant rennais : auteur d'un centre au départ de l'action, l'ancien Montpelliérain voyait son ballon dans les pieds de Lovro Majer dans la surface, qui distillait un superbe ballon au second poteau pour l'attaquant, qui trompait Marco Bizot de la tête (1-0, 20e). Après l'ouverture du score des locaux, Brest continuait de subir les nombreuses offensives adverses et pouvait remercier son portier néerlandais, qui s'était déployé à cinq reprises durant le premier acte. Et quand ce n'est pas Bizot, c'est le poteau qui sauvait les visiteurs, touché par Terrier avant la pause (42e).

Rennes double la mise

Au retour des vestiaires, le jeu semblait s'être un peu plus équilibré, avec des hommes de Michel Der Zakarian plus entreprenants balle au pied mais sans jamais inquiéter le dernier rempart turc, élu pépite du mois de janvier par la Ligue. Sous la pluie battante bretonne, les Rennais se créaient quelques occasions, sans pour autant être précis dans le dernier geste. Pourtant, Laborde pouvait doubler la mise d'un coup de casque après la mi-temps, au-dessus (48e). Baptiste Santamaria pouvait aussi s'illustrer offensivement si sa frappe à l'entrée de la surface ne faisait que flirtait avec le poteau droit adverse (68e). On assistait ensuite à une attaque défense dans les dix dernières minutes (83e) : en réussite, l'entrant Serhou Guirassy se faufilait dans la zone de vérité avant de dribbler Bizot, mais le portier brestois revenait bien dans les pieds du numéro 9.

Quelques secondes plus tard, Haris Belkebla lançait Franck Honorat en profondeur dans le dos de la défense mais sa reprise passait au-dessus du cadre. Les locaux paraissaient de plus en plus acculés physiquement, après les efforts physiques délivrés lors du premier acte. Défensivement, le SRFC s'en remettait à Warmed Omari, précieux dans ses 20 derniers mètres pour neutraliser les entrants offensifs. La délivrance venait en toute fin de match par Terrier, buteur de la tête au second poteau et à l'aide de la goal line technology, sollicitée avec le sauvetage tardif de Bizot dans ses buts (90e). Bizot, encore en dernier sauveur, sortait bien dans les pieds d'un Guirassy lancé seul face au but (90e+3). Une victoire 2-0 qui permet au Stade Rennais de remonter à la 5e place au classement, à un petit point de Strasbourg, 4e. Le Stade Brestois reste 13e.