Bayern Munich : Harry Kane raconte les coulisses de son adaptation express

Il ne pouvait pas rêver mieux pour ses débuts en Bavière. Arrivé de Tottenham l’été dernier, Harry Kane (30 ans) brille de mille feux sous ses nouvelles couleurs. Aligné à la pointe de l’attaque du Bayern Munich, l’international anglais déroule en Bundesliga et se montre toujours aussi efficace sur la scène européenne. Une adaptation express à son nouvel environnement que l’intéressé a d’ailleurs détaillée. «Au début, il y avait tellement de choses qui se passaient, beaucoup tournait autour du travail. J’ai rencontré beaucoup de nouvelles personnes et j’ai dû m’habituer à l’environnement. Ce n’était pas si facile quand la famille n’était pas là. Maintenant, tout le monde est là, les enfants vont à l’école et on commence à se sentir comme à la maison, ce qui est très important. Je suis un gars qui aime être à la maison avec sa famille et passer beaucoup de temps avec eux. Tout est nouveau pour eux aussi, mais je pense que c’est une expérience formidable. Ma femme a vécu à Londres pendant la majeure partie de sa vie - nous sommes totalement excités de commencer ce nouveau chapitre ensemble», a tout d’abord avoué le buteur bavarois dans un entretien accordé à Kicker.

Relancé sur ces changements récents, Kane a par la suite développé sa nouvelle vie. «Ce n’est certainement pas facile, et vous êtes toujours inquiet pour les enfants, qu’ils s’amusent à l’école et qu’ils se fassent des amis. Mais je suis sûr qu’ils le feront. Ce qui est bien, c’est qu’ils sont à un très bon âge pour apprendre la langue. Ils sont probablement plus rapides que moi (rires). Je pense que la vie est faite d’expériences, et pour nous en tant que famille, c’est un grand pas. Nous allons juste nous imprégner de tout cela et en profiter. La langue ? Ça avance doucement. C’est vraiment difficile pour moi. Je passe deux heures par semaine à apprendre la langue. J’essaie d’écouter quand les gens autour de moi parlent allemand pour ramasser quelque chose ici et là, mais cela prend du temps». Et de conclure : «c’est la vie : vous avez un travail, une famille dont vous devez vous occuper, et ainsi de suite. Dès que le temps s’améliorera, je chercherai quelques terrains de golf et jouerai quelques trous pendant que les enfants iront à l’école. Ma vie ici devient de plus en plus routinière». Pour le plus grand bonheur du Bayern Munich.