Arsenal enfonce l’OL, Gabriel double la mise !

73e : pause fraîcheur. Les deux équipes peuvent s’hydrater et retrouver des couleurs.

72e : petit problème physique pour Gabirel Jesus qui reste au sol et reçoit des soins.

71e : petite séquence de possession pour Arsenal qui essaye de reprendre ses sensations.

70e : sur la droite Mama Baldé déboule et centre vers la surface d’Arsenal. Les Gunners dégagent en touche.

69e : le pressing lyonnais est de plus en plus efficace. Arsenal se met à perdre des ballons.

67e : Bukayo Saka percute sur la droite et s’empale sur Ainsley Maitland-Niles. Coup franc pour Arsenal.

66e : ce match est de plus en plus décousu. Les deux équipes sont portées vers l’avant.

65e : Gift Orban, Mama Baldé, Mahamadou Diawara et Ernest Nuamah remplacent Georges Mikautadze, Saïd Benrahma, Abner et Maxence Caqueret pour la suite du match.

64e : Gabriel Jesus et Riccardo Calafiori remplacent Oleksandr Zinchenko et Declan Rice.

63e : faute sur Bukayo Saka sur la droite à 30 mètres des buts lyonnais. Duje Caleta-Car est sanctionné.

62e : Bukayo Saka est trouvé sur la droite de la surface par Martin Odegaard. D’un joli tacle, Abner sauve les siens.

61e : bon ballon glissé vers la droite et Georges Mikautadze. Trop profond, le ballon file en sortie de but.

60e | Saïd Benrahma enroule !

Sur la gauche, Saïd Benrahma provoque et enroule une frappe qui passe juste au-dessus du but David Raya.

59e : : centre sur la gauche d’Abner qui se voit contrer par Thomas Partey.

57e : centre sur la gauche d’Oleksandr Zinchenko mais le ballon se loge dans les gants de Lucas Perri.

56e : les lyonnais accusent le coup et ont du mal dans la relance. Arsenal étouffe de nouveau les Gones.

55e | La tête de Bukayo Saka sur le poteau !

Centre enroulé par Oleksandr Zinchenko vers le second poteau pour Bukayo Saka dont le coup de casque vient mourir sur le poteau droit de Lucas Perri.

54e : Arsenal a rapidement répondu et parvient à faire mal sur les ailes à l’Olympique Lyonnais.

53e | Thomas Partey sur la droite !

Corner frappé sur la droite par Arsenal et le ballon revient dans l’axe. Declan Rice déclenche mais il est contré. Thomas Partey suit mais sa frappe passe à droite du but.

51e | La reprise de Martin Odegaard !

Sur la gauche, Gabriel Martinelli provoque, rentre dans la surface et sert en retrait Martin Odegaard dans l’axe devant la surface lyonnaise. Son tir vers la gauche du but est repoussé par Lucas Perri.

50e : centre sur la gauche d’Abner vers la gauche de la surface. Georges Mikautadze contrôle et arme un tir qui s’envole en tribunes.

49e : longue phase de possession lyonnaise. Les Gones s’installent dans le camp d’Arsenal.

48e : lancé sur la droite, Clinton Mata est contré en corner par Oleksandr Zinchenko.

47e : l’Olympique Lyonnais met plus d’intensité et tente de réagir en ce début de seconde période.

46e : pas de changement à la pause. Les deux coachs ont décidé de faire confiance aux mêmes acteurs.

C’est reparti !

Reprise de cette rencontre entre Arsenal et l’Olympique Lyonnais suite au coup de sifflet de l’arbitre. Les Gunners engagent à leur tour.

Mi-temps !

Première période outrageusement dominée par Arsenal face aux Gones. Avec des buts sur corner de William Saliba et Gabriel Magalhaes, le club londonien prend une bonne avance.

45e +2 : Arsenal monopolise le ballon et fait preuve d’une grande maîtrise contre des Lyonnais assez brouillons.

Temps additionnel : 2 minutes

45e : corner frappé sur la droite par Bukayo Saka vers le premier poteau. La défense lyonnaise se dégage.

44e : Bukayo Saka sert sur la droite Ben White qui déboule dans la surface. Il est contré en corner.

44e : transversale de Declan Rice vers l’aile gauche et Bukayo Saka. Bloqué par Abner, il repart en retrait.

43e : le rythme retombe. Arsenal semble un peu plus en gestion dans cette fin de premier acte.

41e : centre sur la droite d’Ainsley Maitland-Niles vers le point de penalty et Georges Mikautadze. Le Géorgien est devancé par Gabriel Magalhaes qui éloigne le danger.

40e : sur la gauche, Saïd Benrahma provoque et frappe. Sa tentative vient mourir dans le petit filet gauche de David Raya.

39e : faute sur Moussa Niakhaté au milieu du terrain. Bukayo Saka est sanctionné.

38e : ballon en profondeur de Saïd Benrahma vers la surface d’Arsenal et Clinton Mata. C’est capté par David Raya.

37e : Lyon va un peu mieux et évolue plus haut. Le pressing rhodanien est plus efficace.

36e : recherché par Ainsley Maitland-Niles sur la droite, Maxence Caqueret est contré en touche.

35e : coup franc botté par Bukayo Saka vers la gauche de la surface et Gabriel Martinelli. Ce dernier remise de la tête devant le but pour Kai Havertz dont le coup de casque passe au-dessus du but lyonnais.

33e : parti en profondeur dans l’axe, Kai Havertz file vers le but lyonnais mais il est signalé hors-jeu.

32e : centre enroulé de Saïd Benrahma vers la surface d’Arsenal. Le ballon est capté par David Raya.

31e | Le retour de Clinton Mata !

Parti en profondeur dans l’axe, Gabriel Martinelli est repris à la course par Clinton Mata. Sans faire faute, il récupère dans la surface.

30e | Georges Mikautadze contré !

Enfin une situation pour l’Olympique Lyonnais avec Abner qui déborde sur la gauche et centre devant le but. Georges Mikautadze surgit au premier poteau mais il est contré.

28e : les deux équipes vont s’hydrater et profite de la pause fraîcheur.

27e | Gabriel Magalhaes double la mise ! (Arsenal 2-0 Olympique Lyonnais)

Corner frappé par Declan Rice vers le second poteau. Mal sorti, Lucas Perri voit Gabriel Magalhaes surgir et conclure de la tête.

26e : mis sur orbite sur la gauche par Martin Odegaard, Gabriel Martinelli rentre dans la surface mais se heurte au joli retour de Clinton Mata.

25e : Ainsley Maitland-Niles sert en retrait Clinton Mata qui centre sur la droite. Gabriel éloigne le danger devant Georges Mikautadze.

23e : tentative lointaine de Declan Rice. C’est facilement capté par Lucas Perri.

22e : il fait chaud du côté de Londres. Les deux équipes semblent souffrir de la chaleur.

21e : Gabriel Martinelli grimace après un duel avec Georges Mikautadze. Le Brésilien fait finalement un geste rassurant.

20e : centre sur la droite de Martin Odegaard vers le second poteau. Declan Rice dévie de la tête mais Moussa Niakhaté éloigne le danger.

19e : ballon glissé sur la droite pour Georges Mikautadze. Trop profond, le ballon est capté par David Raya.

18e | La tête de Bukayo Saka !

Centre sur la gauche d’Oleksandr Zinchenko qui enroule vers le second poteau et trouve la tête de Bukayo Saka. Sa déviation passe juste à gauche du but de Lucas Perri.

16e : décalé sur la gauche, Corentin Tolisso manque son contrôle et concède une touche.

15e : corner frappé sur la gauche par Declan Rice qui passe devant le but lyonnais. Les Gones se dégagent en catastrophe.

14e : ouverture de Georges Mikautadze vers l’aile droite et Ainsley Maitland-Niles. Le ballon termine en touche.

13e : perturbés, les Lyonnais connaissent de vraies difficultés dans la relance pour le moment.

12e : Arsenal presse haut et étouffe l’Olympique Lyonnais. Les Gunners sont survoltés.

11e : pressé haut par Bukayo Saka, Moussa Niakhaté dégage finalement en catastrophe.

10e : Récupération haute de Declan Rice qui sert Kai Havertz qui lance Gabriel Martinelli sur la gauche de la surface. Il manque sa déviation pour Declan Rice.

9e | William Saliba punit l’OL ! (Arsenal 1-0 Olympique Lyonnais)

Corner frappé sur la gauche par Declan Rice vers le but lyonnais. Dans l’axe, William Saliba prend le dessus sur Maxence Caqueret et son coup de casque se loge sous la barre transversale de Lucas Perri.

8e : joli ballon glissé par Oleksandr Zinchenko vers la gauche de la surface. C’est trop profond pour trouver Declan Rice.

7e : trouvé en profondeur sur la droite, Kai Havertz centre en retrait vers la surface lyonnaise. C’est repoussé par Duje Caleta-Car.

6e : nouveau corner de Declan Rice botté sur la gauche. Il recherche au second poteau Gabriel Martinelli qui manque sa tête.

5e : corner frappé sur la gauche par Declan Rice vers le premier poteau. C’est repoussé de la tête par Clinton Mata.

4e : Thomas Partey retrouve sur la gauche de la surface Gabriel Martinelli dont le contrôle est un peu long. Lucas Perri s’interpose.

3e | La tête de Bukayo Saka !

Centre fort sur la gauche de Gabriel Martinelli vers le second poteau. Bukayo Saka devance Abner et place une tête qui est captée par Lucas Perri.

2e : alerté sur la gauche, Saïd Benrahma tente de lober David Raya. Le portier espagnol parvient à capter la sphère.

1re : remise de Martin Odegaard vers l’aile droite et Bukayo Saka. Vigilant, Moussa Niakhaté parvient à gagner une sortie de but.

C’est parti !

Début de cette rencontre entre Arsenal et l’Olympique Lyonnais suite au coup de sifflet de l’arbitre. Les Gones engagent via Georges Mikautadze.

14h58 : les deux capitaines, Martin Odegaard (Arsenal) et Corentin Tolisso (Olympique Lyonnais) effectuent le toss.

14h55 : les deux équipes quittent le tunnel et foulent la pelouse. Arsenal joue en rouge et blanc et l’OL est en noir.

14h45 | Arsenal sacré 7 fois, l’OL a déjà gagné

Depuis sa création en 2007, Arsenal a souvent gagné l’Emirates Cup qui a été organisée par le club londonien. Sacré en 2022 et 2023 face à Séville et Monaco, Arsenal a toutefois échoué en 2019 contre l’Olympique Lyonnais.

14h40 | Arsenal en confiance

Avec deux victoires, un nul et une défaite, Arsenal a néanmoins montré de belles choses comme son succès 4-1 contre le Bayer Leverkusen. Les Gunners entendent chercher un titre avant de reprendre la saison.

14h35 | L’OL pour terminer sur un trophée

Avec trois victoires, un nul et une défaite dans cette préparation, l’Olympique Lyonnais a connu une trêve plutôt intéressante. Restant sur une victoire 4-0 contre l’Union Berlin, l’Olympique Lyonnais tentera de finir sur une bonne note.

14h30 | Le banc d’Arsenal

Sur son banc, Arsenal peut compter sur les présences d’Aaron Ramsdale, Charlie Setford, Riccardo Calafiori, Ayden Heaven, Myles Lewis-Skelly, Josh Nichols, Jakub Kiwior, Jorginho, Reiss Nelson, Ethan Nwaneri, Leandro Trossard, Gabriel Jesus et Eddie Nketiah

14h25 | Le banc lyonnais

Sur son banc, l’Olympique Lyonnais peut compter sur les présences de Justin Bengui Joao, Anthony Lopes, Adryelson, Saël Kumbedi, Mamadou Sarr, Nicolas Tagliafico, Mohammed Diawara, Orel Mangala, Mama Baldé, Ernest Nuamah et Gift Orban.

14h20 | Le onze d’Arsenal

De leur côté, les Anglais s’organisent dans un 4-3-3 avec David Raya dans les cages derrière Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Oleksdanr Zinchenko. Thomas Partey est placé en sentinelle derrière Martin Odegaard et Declan Rice. Enfin, Bukayo Saka, Kai Havertz et Gabriel Martinelli sont associés en attaque.

14h10 | Le onze de l’Olympique Lyonnais

Les Gones s’articulent dans un 3-5-2 avec Lucas Perri comme dernier rempart derrière Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Duje Caleta-Car. L’entrejeu est composé de Maxence Caqueret, Nemanja Matic et Corentin Tolisso alors qu’Ainsley Maitland-Niles et Abner officient en tant que pistons. En attaque, Georges Mikautadze et Saïd Benrahma sont associés.

14h | Bienvenue à l’Emirates Stadium !

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre le live commenté de l’Emirates Cup entre Arsenal et l’Olympique Lyonnais. Le coup d’envoi sera donné à 15h à l’Emirates Stadium de Londres en Angleterre.