Luis Suarez évoque le futur de Lionel Messi

Cet été, Barcelone a été le théâtre d'un double-feuilleton. Luis Suarez s'est vu indiquer la sortie, ce qui a poussé Lionel Messi vers un départ de son club de toujours. Sauf que le club culé n'a pas laissé partir son joyau, qui disputera finalement la saison avec le Barça. Interrogé sur ESPN, Luis Suarez est revenu sur cet épisode douloureux. Le meilleur ami de Lionel Messi regrette notamment que le club n'ait pas accepté son départ. Il croit également que si du ménage était fait à la direction du club, l'Argentin pourrait décider de rester et pourquoi pas terminer sa carrière à Barcelone.

«Que Messi veuille quitter Barcelone, cela n'avait pas à voir avec moi. Ils auraient dû respecter sa décision de vouloir partir. Par respect pour la relation que j'ai avec Leo, je ne dirai pas de quoi nous avons parlé à l'époque, mais il a vécu une situation difficile et compliquée. Il voulait partir et le club ne voulait pas. Leo est conscient de ce qu'il représente pour Barcelone. Il leur a offert des choses que le club n'avait jamais imaginées. Il doit continuer à être le numéro un, le meilleur et être heureux. Il est possible que Messi joue dans un autre club, mais s'il se sent à nouveau à l'aise et heureux et qu'un autre conseil d'administration arrive, il voudra rester au club. En tant qu'ami, je serai heureux s'il réussit bien là-bas et s'il choisit d'aller dans un autre club,» a déclaré le fidèle Pistolero.