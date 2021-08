L’agent de Joel Robles confirme l’intérêt de Lille

Le LOSC est à la recherche d’un gardien de but depuis le départ de Mike Maignan pour l’AC Milan. L’agent de Joel Robles (31 ans), qui évolue au Real Betis, a confirmé que les Dogues s’intéressaient à son joueur, en fin de contrat en juin 2022. Un intérêt qui « n'est pas nouveau. Lille a déjà essayé de faire signer Joel il y a trois ans, au moment où il a quitté Everton, et il a finalement choisi de signer au Betis », a-t-il déclaré, rapporte Mundo Deportivo.

Les Lillois sont donc revenus à la charge lors de ce mercato estival : « il est vrai que Lille nous a contactés pour essayer d'évaluer son éventuelle incorporation. Pour l'instant, nous ne pouvons rien dire de plus concret. Ils demandent. Le marché est ce qu'il est. Et si Joel aime cette possibilité ? Il est maintenant concentré sur l'entraînement avec le Betis, il ne veut pas distraire sa concentration avec ces questions et continue à travailler comme d'habitude. »