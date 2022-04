Ligue des Champions : Julian Nagelsmann lance un sacré avertissement à Villarreal

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich a une revanche à prendre. Secoué dans tous les sens par Villarreal la semaine passée en quart de finale aller de la Ligue des Champions, l'ogre bavarois n'a finalement été battu que 1-0. Un moindre mal, tant le favori à la victoire finale a souffert dans la banlieue de Valence. Le club espagnol avait de quoi nourrir de gros regrets car il ne s'est pas mis à l'abri pour le match retour. Une grosse erreur selon Nagelsmann.

«Nous avons fait beaucoup d'erreurs à l'aller. Ils en ont fait une : nous laisser en vie. Et nous devons les punir pour ça. Nous avons du caractère dans cette équipe, beaucoup d'orgueil, a-t-il dit. Quand on a perdu un match aller, il ne faut pas plaisanter avec nous. À l'aller, nous étions encore plus insatisfaits de notre prestation que du résultat. La meilleure nouvelle, c'est que nous n'avons perdu que 1-0», explique l'Allemand en conférence de presse.

Nagelsmann est remonté

Particulièrement remonté, le coach en veut également à son équipe de ne pas avoir été capable de réagir de mettre les ingrédients pour inverser la tendance. «Nous allons devoir mettre beaucoup plus d'intensité», explique-t-il, assurant qu'il allait s'appuyer sur l'expérience «des joueurs qui connaissent déjà bien ce type de situation et qui possèdent...une "identité Bayern", parce qu'ils sont au club depuis longtemps.» Une forme d'avertissement également.

Nagelsmann a reconnu qu'une élimination à ce stade de la compétition et contre un adversaire bien moins renommé serait vue comme un terrible échec, surtout pour sa première saison. «L'enjeu est grand, et nous devons beaucoup investir.» Surtout que le Bayern Munich n'est pas au mieux en ce moment, même en Bundesliga où il est moins souverain qu'à l'accoutumée. «Tout le monde n'est pas à son meilleur niveau en ce moment, mais c'est normal dans le cours d'une saison. Il va nous falloir mobiliser quelques vertus allemandes dans ce match.»

