MHSC : Michel Der Zakarian ne voit pas le PSG moins fort sans Mbappé

Vendredi soir, le Paris Saint-Germain reçoit Montpellier pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Vainqueur du Havre 4-1, le club de la capitale a démontré qu’il savait marquer des buts. D’ailleurs, pour le coach du MHSC, Michel Der Zakarian, le PSG ne sera pas moins fort sans Kylian Mbappé.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 PSG 3 1 3 1 0 0 4 1 9 Montpellier 1 1 0 0 1 0 1 1

«Je les ai vus la semaine dernière et ils ont quand même des fusées quand ils ont fait rentrer Barcola et Dembélé de l’autre côté donc ça déclenche beaucoup de choses. Ils ont de la vitesse, de la qualité technique au milieu de terrain, ils ont ce qu’il faut. Ils ont ce qu’il faut pour être encore champions. (…) Je pense qu’ils vont être très très costauds. En tout cas, le mercato n’est pas fini et puis je pense que collectivement ils vont être costauds», a-t-il déclaré dans des propos relayés par RMC Sport.

