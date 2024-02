Edf Féminine : la liste d’Hervé Renard pour le Final Four

À l’approche de la phase finale de la Ligue des nations et du choc contre l’Allemagne en demi (23 février) à Lyon, Hervé Renard a dévoilé sa liste des 24 joueuses retenues. Le sélectionneur de l’équipe de France mise sur le retour de Delphine Cascarino. Absente sept mois pour blessure, elle n’a pas joué avec les Bleues depuis le 11 avril 2023 dernier face au Canada au Mans (2-1).

Hervé Renard se réjouit d’un groupe plus complet : « La concurrence revient, on a récupéré Marie-Antoinette Katoto le stage précédent, cette fois Delphine, on retrouve toutes nos forces, il y a un peu plus de concurrence ». Il devra toutefois faire sans sa capitaine Wendie Renard. La joueuse de l’OL est touchée à une cuisse depuis plusieurs semaines et donc absente du futur rassemblement.