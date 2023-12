LdC, PSG : Marquinhos donne des nouvelles de Warren Zaïre-Emery

En déplacement sur la pelouse du Signal Iduna Park pour affronter le Borussia Dortmund, dans le cadre de la 6e et dernière journée d’UEFA Champions League, les hommes de Luis Enrique n’auront pas le droit à l’erreur et devront ramener un résultat. Toujours privé de Nuno Mendes, Fabian Ruiz, blessés, et d’Ousmane Dembélé, suspendu pour cette rencontre, Luis Enrique pourra néanmoins compter sur le retour de Warren Zaire-Emery pour ce choc, qu’il faudra remporter.

La suite après cette publicité

Et devant la presse à la veille de la rencontre, Marquinhos (29 ans) a affirmé que le titi parisien, et lui-même, étaient à 100%. «Je me sens très bien, ma blessure est 100% rétablie. Je me sens à 100% et si le coach m’a fait sortir contre Nantes c’est pour de la tactique. Warren aussi, je pense qu’il n’a pas de souci et qu’il arrive à 100% De ce que je sais, il n’a pas de gêne et est très bien», a assuré le capitaine brésilien.

Retrouvez le match Dortmund - PSG sur CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.