Ligue 1 : Canal+ espère toujours casser son contrat avec la LFP

La semaine dernière, la cour d’appel de Versailles avait tranché. Canal + est dans l'obligation de diffuser les deux matches du lot 3 (celui du samedi 21h et du dimanche à 17h05) et donc à verser 332 M€ par an à la Ligue jusqu'à la saison 2023/2024. Or, dans un entretien accordé à L’Équipe, le président de la chaine cryptée, Maxime Saada, a annoncé qu’il espérait encore casser ce fameux contrat.

« Oui. Il y a tout un tas d'éléments très problématiques dans les conditions d'attribution. Lorsqu'on a lancé nos premières procédures judiciaires pour se protéger après la défaillance de Mediapro, il y avait seulement une iniquité potentielle. Depuis juin dernier et l'accord avec Amazon, la discrimination est avérée. Une iniquité lourde de conséquences pour Canal d'un point de vue concurrentiel. (…) Elle (la cour d’appel) a simplement confirmé les deux décisions de référé aux termes desquelles Canal doit continuer de diffuser et payer jusqu'à ce que le juge du fond tranche », a-t-il déclaré.