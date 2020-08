FC Barcelone : Albert Roca nouveau préparateur physique

Un chamboulement dans l'effectif et dans le staff au FC Barcelone. Au niveau des joueurs, des départs et des changements sont attendus. Dans l'encadrement, Ronald Koeman est venu remplacer Quique Setién sur le banc et le Barça vient d'annoncer un nouveau renfort, pour fournir un nouvel adjoint au technicien néerlandais, en la personne d'Albert Roca.

L'Espagnol de 57 ans quitte le club indien d'Hyderabad pour s'engager avec les Blaugranas. Et il s'agit d'un retour puisqu'il a déjà été adjoint entre 2003 et 2008, lors de l'ère Frank Rijkaard. Il sera le préparateur physique de ce nouvel effectif.

