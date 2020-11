Rennes : Julien Stéphan évoque son futur

Nommé entraîneur du Stade Rennais en décembre 2018, Julien Stéphan est en train de faire tranquillement son petit bonhomme de chemin, récoltant un certain nombre de résultats et d'éloges. Interrogé par la chaîne Téléfoot ce vendredi dans l'émission "Culture Foot", le coach français a évoqué son avenir, lui dont le bail prendra fin en 2022 en Bretagne. «Bien sûr que je le sais (qu'il va quitter le SRFC un jour, ndlr). Quand j'ai accepté de prendre ce poste-là, j'avais bien conscience que ça pouvait arriver plus vite que si j'étais resté à la formation. On le sait. Je n'ai pas non plus envie de me projeter plus loin que cette saison-là, profiter des bons moments que l'on a à vivre, des expériences que l'on a à vivre également et puis on verra par la suite ce qu'il en sera.»

Puis il a été questionné sur une éventuelle prolongation de contrat : «ça je ne sais pas, il faudra voir avec la direction surtout il y aura un bilan à faire à la fin de la troisième saison puisque ce sera la fin de ma troisième saison. Il y aura un bilan à faire. Est-ce que le cycle est terminé ? Est-ce qu'on en commence un autre ? Est-ce qu'on poursuit ? Est-ce qu'il y a de l'usure ? Est-ce qu'il n'y a pas d'usure ? Est-ce que tout le monde est content du travail ? Est-ce que le fonctionnement est ok ou pas ? Donc ça, c'est un devoir d'honnêteté intellectuelle à faire de l'actionnaire avec sa direction. Mais ça sera fait en fin de saison.» Rendez-vous dans quelques mois donc...