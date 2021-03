Equipe de France : Kylian Mbappé a déçu

La suite après cette publicité

Depuis son triplé face au FC Barcelone, Kylian Mbappé marche sur l'eau avec le PSG, empilant les buts (12 lors des 8 dernières rencontres). Il était donc attendu à son meilleur niveau avec l'équipe de France face à l'Ukraine mercredi soir. Il n'en a rien été. C'était la mauvaise version de Mbappé, celle que le club parisien avait vue à l'oeuvre au début de l'année 2021, avec des choix trop individualistes et une attitude nonchalante.

Face à une Ukraine particulièrement regroupée, pour justement empêcher les accélérations de l'attaquant de 22 ans, ce dernier a éprouvé beaucoup de difficultés pour créer quelque chose. Pris à deux ou à trois sur le côté gauche, il a forcé la porte et souvent perdu le cuir. Son implication défensive a également été moindre et cela a été flagrant sur l'égalisation ukrainienne. Noté 2 par notre rédaction, 3 par celle de L'Équipe, l'international tricolore a agacé.

Remplacé lui aussi malgré tout

Et il y a peu de doute que Didier Deschamps n'a pas non plus goûté la prestation de son joueur. Un joueur qu'il n'a pourtant pas été sanctionné d'une sortie trop précoce, préférant remplacer d'abord Coman, pourtant bien plus intéressant dans le jeu. Un privilège dû au statut de Mbappé ? « Quand je pense qu'il est mieux pour l'équipe de sortir un joueur et d'en faire entrer un autre, c'est un choix. Kylian sait bien qu'il n’a pas fait son meilleur match. Kingsley, je sais bien que passé l'heure de jeu, ça peut être dur pour lui. Je ne conditionne pas mes changements aux statuts. Je pensais qu'en le remettant dans l'axe, il pouvait nous amener sa vitesse et sa capacité à faire la différence », s'est expliqué Deschamps à l'issue de la rencontre.

Pas inspiré sur le pré, mal noté, épinglé par les supporters sur les réseaux et probablement repris par son sélectionneur pour son manque de détermination sur le but ukrainien, Kylian Mbappé espérait probablement mieux de ce premier match des éliminatoires pour le Mondial 2022. Agacé avant la pause, et la mine sombre au moment de son remplacement, il a deux matches devant lui pour redresser la barre et faire taire les critiques si promptes à tomber lorsqu'elles le concernent.